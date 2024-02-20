СМИ: Киевский аэропорт Борисполь может возобновить работу через три недели

Телеканал "Эспресо" не уточнил, обсуждается ли сейчас возможность выдать аэропорту разрешение на полеты в условиях конфликта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Борисполь может возобновить работу в течение трех недель, если получит разрешение на полеты. Об этом сообщает телеканал "Эспресо".

"Аэропорт Борисполь может возобновить функционирование через три недели. Условие - разрешение на полеты. Пока там полностью пусто, нет пассажиров, есть только сотрудники аэропорта, которые продолжают работать над тем, чтобы аэропорт возобновил свое функционирование. Как говорят в руководстве, нужно три недели, чтобы полностью принимать и отправлять рейсы", - сообщил телеканал.

При этом он не уточнил, обсуждается ли сейчас возможность выдать аэропорту разрешение на полеты в условиях конфликта, а также почему обратился к теме возобновления работы аэропорта именно сейчас.

Аэропорт прекратил работу в феврале 2022 года. В середине декабря 2023 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что пока рано говорить об открытии международного аэропорта.