Польские фермеры пригрозили заблокировать въезд в город Вроцлав 28 февраля

Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Участники всеобщей акции протеста фермеров во Вроцлаве на юго-западе Польши намерены полностью заблокировать въезд в город 28 февраля, если их требования не будут приняты властями. Об этом сообщил портал TuWroclaw.com со ссылкой на протестующих.

"Приостановка блокады окружной дороги действует до 27 февраля. В этот день пройдет акция протеста в Варшаве. От решения властей зависит, что будет дальше. Если никто не примет нашу петицию, 28 февраля мы заблокируем все въезды во Вроцлав, со всех сторон. Никто не въедет в город", - приводит портал слова местного координатора протестов аграриев Патрициуша Вольного.

20 февраля акции протеста проходят в 180 местах по всей Польше. Фермеры вывели сельскохозяйственную технику на дороги, а также на улицы некоторых крупных городов страны. Протестующие полностью перекрыли проезд грузовиков через пропускные пункты на границе с Украиной, а на трех КПП не пропускают и другие виды транспорта.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши. 27 февраля польские фермеры организуют "марш на Варшаву", к которому присоединятся их коллеги из других стран ЕС.