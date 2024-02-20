Глава МИД Турции планирует обсудить на G20 реформу ООН и ситуацию в Газе

Хакан Фидан также поделится взглядами Анкары на то, как сделать глобальное управление более демократичным и эффективным

АНКАРА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует в ходе своей поездки в Бразилию на мероприятия G20 реформу Совбеза ООН и ситуацию в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитичекого ведомства Турции.

"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие во встрече глав МИД "Большой двадцатки", которая пройдет в Рио-де-Жанейро 21-22 февраля. На встрече основное внимание будет уделено роли G20 в преодолении текущих международных проблем и реформе глобального управления. На сессиях и двусторонних встречах министр обратит внимание на продолжающиеся зверства и гуманитарную катастрофу в секторе Газа. Он также укажет на необходимость реформирования платформ глобального управления, в частности Совета Безопасности ООН, и поделится взглядами Турции на то, как сделать глобальное управление более демократичным и эффективным", - сообщило ведомство.

Кроме того, на полях G20 Фидан примет участие в 25-й встрече глав МИД стран группы МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия).

Турция участвует в работе совместного комитета Лиги Арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по сектору Газа. Он был учрежден по итогам саммита этих организаций в Эр-Рияде 11 ноября прошлого года в составе министров иностранных дел Египта, Индонезии, Иордании, Нигерии, Палестины, Саудовской Аравии и Турции. Целью их работы является консолидация международных усилий в интересах скорейшей деэскалации в зоне конфликта.

Президент Турции Тайип Эрдоган последние годы регулярно утверждает, что СБ ООН требуется серьезная реформа и расширение его состава. Он отмечает, что "мир больше пяти", то есть, по его убеждению, только пять постоянных членов совбеза в текущих международных реалиях не могут решать глобальные вопросы.