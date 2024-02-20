Всемирная продовольственная программа приостанавливает помощь в Газе из-за рисков

ВПП требует обеспечить условия для оказания помощи

РИМ, 20 февраля. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостанавливает поставки продовольственной помощи в северную часть сектора Газа до тех пор, пока не будут созданы условия, позволяющие ее безопасно распределять.

Как говорится в заявлении организации, решение далось ВПП ООН тяжело, "поскольку [оно] означает, что ситуация там будет ухудшаться и больше людей рискуют умереть от голода". ВПП требует обеспечить условия для оказания помощи.

Уточняется, что поставки уже приостанавливались после удара по грузовику Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) и из-за отсутствия функционирующей системы гуманитарного оповещения. 18 февраля колонна ВПП с помощью отправилась на север сектора Газа, где фактически была осажена толпами голодающих. Сотрудники организации рассказывают о разграблении грузовиков с продовольствием и мукой. Сообщается о невозможности обеспечивать правопорядок, о росте напряженности и насилия.

В докладе, опубликованном 19 февраля ЮНИСЕФ и ВПП и основанном на последних данных, говорится, что ситуация особенно экстремальна в северной части сектора Газа. По их данным, 15,6%, или каждый шестой ребенок в возрасте до двух лет, страдают от острого недоедания. Говорилось также, что все население палестинского анклава, которое составляет 2,2 млн человек, нуждается в гуманитарной помощи.