Токаев примет участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего"

Президент Казахстана посетит Россию с рабочим визитом 21 февраля

АСТАНА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с визитом РФ для участия в церемонии открытия турнира Игры будущего в Казани. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия международного турнира Игры будущего в Казани", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "ожидается, что на мероприятие также прибудут главы Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств".

Церемония открытия Игр будущего пройдет в "Казань экспо" 21 февраля. Соревнования завершатся 3 марта, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.