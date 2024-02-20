Франция обвинила Руанду в поддержке действий группировки М23 в ДР Конго

В Париже призвали все вооруженные группы на территории ДР Конго прекратить насилие, а также выступили за отвод сил М23 со всех занятых ими территорий

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Франция обвинила власти Руанды в поддержке повстанцев из группировки "Движение 23 марта" (М23) в Демократической Республике Конго (ДРК) и присутствии руандийских военных на территории этой страны. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

"Нападения на территориальную целостность ДРК и положение гражданского населения неприемлемы. Франция осуждает продолжающиеся атаки группировки М23 при поддержке Руанды и присутствие руандийских сил на конголезской территории. Мы призываем Руанду прекратить всякую поддержку М23 и уйти с территории ДР Конго", - гласит коммюнике.

В Париже призвали все вооруженные группы на территории ДР Конго прекратить насилие, а также выступили за отвод сил М23 со всех занятых ими территорий. Одновременно Франция призывает власти ДРК "прекратить любое сотрудничество с "Демократическими силами за освобождение Руанды" (ДСОР) - движением, происходящим от ополченцев, которые совершили геноцид против тутси в Руанде в 1994 году".

Отряды из М23 возобновили боевые действия на востоке ДРК в январе 2021 года. Позднее им удалось захватить несколько городов и поселков в провинции Северное Киву. Сейчас они пытаются подойти к Гоме, население которого достигает 2 млн. Конголезские власти обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев. Группировка "Движение 23 марта" была образована в 2012 году дезертирами из конголезских вооруженных сил.