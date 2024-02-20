Премьер Италии проведет саммит в формате ВКС с главами стран "семерки" 24 февраля

В центре дискуссии будет поддержка Украины

РИМ, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони проведет как председатель Группы семи (G7) саммит в формате ВКС с главами стран "семерки" 24 февраля.

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя итальянского правительства, в центре дискуссии будет поддержка Украины. Предусмотрено участие украинского президента Владимира Зеленского. По итогам встречи планируется обнародовать совместное заявление.

В прошлом году такая встреча проводилась в формате видео-конференц-связи в день годовщины начала СВО, в ней также участвовал Зеленский.

Ранее объявлялось, что основной очный саммит G7 пройдет в июне в Апулии (область на юге Италии).