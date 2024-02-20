На Украине депутат Вадим Ивченко предложил лишить детей уклонистов права поступать в вузы

В Раде заявили, что такое предложение в данный момент не обсуждается

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" (ее возглавляет Юлия Тимошенко) Вадим Ивченко предложил запретить поступление в вузы детям уклонистов.

"Политическое руководство предлагает, что, если ты не хочешь выполнять свой гражданский долг, защищать родину и если ты не стоишь на воинском учете, государство может тебе отказать в услугах. Например, ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не поступят в вуз, или ты сам не поступишь в вуз", - сказал он в интервью изданию "Телеграф" в Украине.

В Раде, однако, уже заявили, что такое предложение в данный момент не обсуждается. Как указала депутат Рады Юлия Гришина, входящая в состав комитета по вопросам просвещения, науки и инноваций, заявления Ивченко - "это личные размышления депутата по поводу того, как государство может реагировать на факт уклонения от мобилизации".

Верховная рада продолжает обсуждение закона о мобилизации. Срок внесения правок в его проект истекает 21 февраля, после чего парламент сможет приступить к его рассмотрению во втором чтении. При рассмотрении в первом чтении вся фракция "Батькивщины", к которой принадлежит Ивченко, голосовала против этого закона.