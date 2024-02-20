В Каталонии приняли к рассмотрению инициативу с призывом провозгласить независимость

В пресс-релизе каталонского парламента сообщили, что "президиум принял к рассмотрению тремя голосами за, двумя против и одним воздержавшимся народную законодательную инициативу, которая предлагает законопроект о провозглашении независимости Каталонии"

МАДРИД, 20 февраля. /ТАСС/. Президиум парламента Каталонии принял к рассмотрению законодательную инициативу, в которой содержится призыв к палате провозгласить независимость региона. Об этом говорится в пресс-релизе каталонского парламента.

По его информации, "президиум принял к рассмотрению тремя голосами за, двумя против и одним воздержавшимся народную законодательную инициативу, которая предлагает законопроект о провозглашении независимости Каталонии".

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. В день проведения плебисцита на избирательных участках происходили столкновения полицейских с желающими проголосовать.

27 октября 2017 года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали статью 155 конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона. Ранее эта статья никогда не применялась.