Рейтинг "Альтернативы для Германии" упал до самого низкого значения с июня 2023 года

По данным социологической службы Forsa, сейчас он составляет всего 17%

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Рейтинг популярности партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) упал до самого низкого значения с июня 2023 года. В настоящее время он составляет всего 17%, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и n-tv.

По сравнению с прошлой неделей АдГ потеряла 1 п. п. В середине января уровень поддержки "Альтернативы для Германии", согласно исследованию Forsa, составлял 22%. Возглавляет рейтинг по-прежнему оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - за него готовы проголосовать 30% респондентов (минус 1 п. п.). Социал-демократическая партия Германии - партия Шольца - получает 15% (без изменений), "зеленые" набирают 14% (без изменений).

За Свободную демократическую партию на этой неделе готовы проголосовать 5% опрошенных. Только 4% респондентов (минус 1 п. п.) согласны поддержать недавно созданную партию "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", которая выступает против антироссийских санкций и поставок оружия Киеву. Уровень поддержки Левой партии по-прежнему крайне низок и составляет только 3%.

Опрос проводился с 13 по 19 февраля. В нем приняли участие 2 504 человека.

Более месяца по всей Германии проходят масштабные демонстрации против правого экстремизма и АдГ. Поводом для акций послужила утечка в СМИ информации о тайной встрече ультраправых, на которой якобы обсуждались планы депортации 2 млн человек из страны. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре прошлого года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов "Альтернативы для Германии". Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.