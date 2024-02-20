Главы МИД, МО и Минздрава Сербии посетили торжественный прием в посольстве России

На приеме присутствовал директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов

БЕЛГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, министр обороны республики Милош Вучевич, министр здравоохранения Даница Груичич, а также председатель парламента Владимир Орлич посетили прием в посольстве РФ в честь Дня защитника Отечества, сообщил корреспондент ТАСС.

Праздничное мероприятие в честь российского государственного праздника посетили представители Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Белграде, российские и сербские предприниматели, политики, деятели искусства и представители церкви. На приеме также присутствовал директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов.

"Этот праздник исключительно важен для нас, русских, для нашей страны. Этот праздник входит в число тех, которые принимаются народом и ощущаются на том же уровне, как национальный день, как День Победы 9 мая", - подчеркнул посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Мы убеждены в своей правоте и верим в наше будущее. Конечно, сейчас прежде всего мы поздравляем и приветствуем военнослужащих, которые находятся на поле боя и в эти дни, в эти моменты с риском для жизни защищают нашу безопасность, безопасность россиян на Донбассе, наши ценности и безопасность нашего государства, - указал российский дипломат. - Я бы еще хотел сказать, что сейчас существует очень значительное, возможно, невиданное ранее объединение народа, потому что каждый по-своему защищает Отечество и делает вклад в решение задач специальной военной операции".

23 февраля ежегодно в РФ отмечается день воинской славы России - День защитника Отечества. Он был установлен федеральным законом "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года (с последующими изменениями).