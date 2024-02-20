Грузия рассчитывает к 2030 году стать членом ЕС

По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, страна будет готова к этому больше, чем любая другая страна-кандидат

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Грузия планирует выполнить все условия Евросоюза и в 2030 присоединится к сообществу. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"У нас амбициозные планы в отношении интеграции Грузии в ЕС в 2030 году. Это был год, который назвал глава [Евросоюза] Шарль Мишель. В 2030 году Грузия будет готова к членству в ЕС больше, чем любая другая страна-кандидат. Это наш амбициозный план и мы привержены проведению реформ и всем шагам, которые следует осуществить для европейской интеграции", - сказал Кобахидзе на брифинге по итогам заседания Совета по ассоциации Грузия - ЕС.

Кобахидзе также выразил надежду, что "как минимум к 2030 году Грузия станет полноправным членом Евросоюза".

Ранее во вторник еврокомиссар по расширению ЕС Оливер Варгелий заявил, что говорить о том, когда Грузия сможет присоединиться к ЕС, пока преждевременно, сначала надо выполнить все условия и провести все реформы. "Пока рано говорить о том, когда Грузия сможет присоединиться к ЕС. Может быть, в 2030 году, может быть, раньше. Есть условия для вступления. Если к 2030 году Грузия будет готова выполнить все условия, то мы будем готовы принять Грузию", - сказал Варгелий.

28 августа 2023 года на церемонии открытия XVIII Международного стратегического форума в словенском городе Блед председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз должен к 2030 году быть готовым к расширению в сторону Западных Балкан. Политик подчеркнул, что следующий многолетний бюджет ЕС (после 2027 года) должен быть составлен с учетом расширения сообщества.

В декабре 2023 года Евросоюз предоставил Грузии статус кандидата в члены объединения и определил 9 шагов для открытия переговоров о вступлении в ЕС.