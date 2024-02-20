В Грузии намерены продолжить придерживаться политики невведения санкций против РФ

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что страна также продолжит оказывать Украине политическую поддержку в силу "особой дружбы, которая существует между грузинским и украинским народами"

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Грузии продолжат следовать политике невведения санкций в отношении России. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Когда вопрос касается нашей политики в отношении санкций [против РФ], у нас очень четкая позиция. Мы не вводим санкции, и у нас очень твердые аргументы на этот счет. В то же время Грузия не используется для обхода санкций. Это наша политика, которой мы следуем и собираемся следовать в дальнейшем", - заявил Кобахидзе на брифинге по итогам прошедшего в Брюсселе заседания Совета по ассоциации Грузия - ЕС.

При этом Кобахидзе отметил, что Грузия продолжит оказывать Украине политическую поддержку в силу "особой дружбы, которая существует между грузинским и украинским народами".

Бывший грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить антироссийские рестрикции, объяснив это национальными интересами. Власти страны многократно заявляли, что принятие ограничительных мер в отношении РФ нанесло бы не только значительный экономический урон Грузии, но и могло бы спровоцировать военное противостояние.