Во Франции сообщили о перехвате фрегатами двух беспилотников из Йемена

В Париже отметили, что эти действия способствуют "обеспечению безопасности на море от Суэцкого канала до Ормузского пролива" и "помогают защитить свободу судоходства"

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Французские многоцелевые фрегаты, патрулирующие воды Аденского залива и южной части Красного моря, перехватили два беспилотника из Йемена. Об этом сообщило Министерство вооруженных сил Франции.

"В ночь с 19 на 20 февраля французские многоцелевые фрегаты выявили многочисленные атаки беспилотников из Йемена в соответствующих зонах патрулирования. Два беспилотника были обнаружены и уничтожены", - гласит коммюнике.

В Париже отметили, что эти действия способствуют "обеспечению безопасности на море от Суэцкого канала до Ормузского пролива" и "помогают защитить свободу судоходства". Это патрулирование производится в рамках военно-морской миссии Евросоюза под названием Aspides, начатой 19 февраля.

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласовали начало новой военно-морской миссии Евросоюза под названием Aspides в Красном море. Об этом говорилось в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходило в понедельник в Брюсселе. Как отмечалось в документе, целью этой оборонительной операции по обеспечению безопасности в море является восстановление и защита свободы судоходства в Красном море и Персидском заливе. Операция Aspides обеспечит военно-морское присутствие ЕС в районе, где с октября 2023 года многочисленные нападения хуситов были направлены против международных коммерческих судов. Совет ЕС пояснил, что операция будет активна вдоль основных морских коммуникаций в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах, а также в международных водах Красного моря, Аденского залива, Аравийского моря, Оманского залива и Персидского залива. Командующим операцией назначен Василиос Грипарис, а командующим силами - контр-адмирал Стефано Константино. Местом для штаба операции выбран греческий город Лариса.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что будет совершать атаки на территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб- эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.