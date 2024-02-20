СМИ: ФАТХ не может потребовать от ХАМАС пойти на уступки Израилю

По данным телеканала Al Arabiya, представитель движения отметил, что "палестинские фракции пришли к консенсусу относительно того, что агрессию в Газе необходимо прекратить"

КАИР, 20 февраля. /ТАСС/. Палестинское движение ФАТХ не может потребовать от ХАМАС пойти на уступки в вопросе переговоров с Израилем. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванного представителя ФАТХ.

"Мы не можем требовать от ХАМАС, чтобы они пошли на уступки Израилю, поскольку ответственность за происходящее [в Газе] насилие лежит на израильской стороне, именно она должна остановить войну", - приводит телеканал слова представителя движения. Он также отметил, что "палестинские фракции пришли к консенсусу относительно того, что агрессию в Газе необходимо прекратить", в то время как Израиль планирует "очистить анклав от его жителей под предлогом борьбы с ХАМАС".

Ранее во вторник ХАМАС проинформировал, что глава политбюро движения Исмаил Хания прибыл в столицу Египта для обсуждения с представителями египетских властей ситуации в секторе Газа и прилагаемых усилий для прекращения боевых действий в палестинском анклаве.

3 февраля в Каире состоялась консультационная встреча между представителями Египта, Израиля, Катара и Соединенных Штатов. На переговорах обсуждалось возможное соглашение об освобождении заложников, удерживаемых радикалами в Газе, а также перспективы установления режима прекращения огня в анклаве. В консультациях были задействованы директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, руководитель израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа, а также премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и глава египетского Управления общей разведки Аббас Камель. На следующий день израильский портал Walla! со ссылкой на источники сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил не направлять израильскую делегацию в Каир на следующий день для участия в дальнейших консультациях по продвижению к сделке по освобождению заложников.

В конце января агентство AFP проинформировало, что Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. В свою очередь телекомпания NBC сообщила, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Позже движение ХАМАС подтвердило информацию о получении им предложения по сделке с Израилем, выработанного в ходе встречи в Париже.