ЕС требует от Грузии следовать внешней политике Брюсселя для вступления в ЕС

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал Грузию "бороться с антизападной дезинформацией"

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. ЕС требует от Грузии полного следования внешнеполитическому курсу Брюсселя в ближайшие годы для будущего вступления в сообщество, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он также призвал Грузию "бороться с антизападной дезинформацией".

"Сегодня наша первая встреча после получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС <...>. Евросоюз - это сообщество, основанное на общих ценностях и принципах, которые стали особенно важны, поскольку мы живем в очень сложном и даже опасном геополитическом контексте. Мы приветствуем ваши стратегические усилия, мы приветствуем небольшое увеличение ориентации вашей (Грузии - при. ТАСС) внешней политики на внешнюю политику ЕС, но в ближайшие годы мы ожидаем значительно более высокого уровня ориентации вашей внешней политики [на внешнеполитический курс ЕС]", - сказал он.

"Мы также озабочены распространением антизападной дезинформации и риторики и призываем вас удвоить усилия по борьбе с манипуляцией информацией и внешним вмешательством в выборы, - заявил Боррель. - Мы ожидаем увидеть больше вмешательства на наших выборах в Европарламент и не исключаем, что увидим это на ваших выборах".

Одним из условий вступления в Евросоюз, предъявляемых всем странам-кандидатов, является полное следование внешней политике сообщества, в том числе в вопросе санкций.

В прошлом году Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили в Европарламенте, что ЕС будет строить свои отношения с иностранным государствами "в зависимости от позиции, которую они займут в отношении конфликта на Украине" и "усиления роли Китая на мировой арене".