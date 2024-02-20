Румынский политик выступил против существования молдавского государства

Лидер партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион заявил, что не желает "сохранения молдавской государственности, отличной от румынской"

БУХАРЕСТ, 20 февраля. /ТАСС/. Лидер румынской националистической партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион выступил против существования молдавского государства.

"Я не вижу никаких аргументов для того, чтобы второе румынское государство продолжало существовать в ином составе, нежели в составе родины-матери, - заявил он на пресс-конференции. - Конечно, я не желаю сохранения молдавской государственности, отличной от румынской. Я люблю Румынию от Днестра до Тисы".

"Вы понимаете, что у нас есть план объединения, - продолжал политик. - То есть мы не хотим, чтобы там, в Кишиневе, больше существовали президент, правительство, парламент, мы хотим, чтобы была одна страна. <...> Конечно, в глазах правителей Республики Молдова это равнозначно дестабилизации".

Так Симион ответил молдавскому премьер-министру Дорину Речану, который заявил ранее, что румынский политик "участвует в усилиях по дестабилизации Республики Молдовы" и поэтому ему был продлен еще на пять лет запрет на въезд в Молдавию. Слова Симиона привел портал hotnews.ro.

Лидеры оппозиционного националистического "Альянса за объединение румын" называют свою партию консервативной и патриотической, однако многие в стране считают ее антидемократической и экстремистской. На последних парламентских выборах в декабре 2020 года она набрала 9,08% голосов, заняв четвертое место среди прошедших в парламент пяти партий.

Симион известен организацией шумных манифестаций за объединение всех румынских земель, в том числе Бессарабии (Молдавии), а также некоторых территорий, которые в настоящее время входят в состав Украины. Въезд в Молдавию был запрещен ему впервые в 2014 году, и с тех пор запрет несколько раз продлевался без объяснения причин. В 2023 году ему также был запрещен въезд на Украину.