Глава МВД Белоруссии сообщил о предотвращении в 2023 году четырех терактов в стране и РФ

Их заказчиками выступали службы Украины, заявил Иван Кубраков

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Сотрудники органов внутренних дел Белоруссии в минувшем году смогли предотвратить четыре террористических акта, которые планировались на белорусской территории и в Российской Федерации по заказу спецслужб Украины. Об этом заявил глава МВД Белоруссии Иван Кубраков на расширенном совещании президента страны с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

"Работая на опережение, в прошлом году предотвращено четыре террористических акта в отношении объектов критической инфраструктуры на территории Беларуси и России‚ заказчиками которых выступали службы Украины", - цитирует главу белорусского МВД агентство БелТА.

Кубраков сказал, что "после начала проведения спецоперации нами зафиксирована активизация центров пропаганды, в том числе кол-центров, действующих на территории Украины, что увеличило число попыток дестабилизации работы государственных органов путем заведомо ложных сообщений о минировании и совершении мошеннических действий в отношении белорусов". "На такие угрозы МВД во взаимодействии с иными государственными органами реагирует незамедлительно. Это направление усилено наиболее подготовленными сотрудниками, имеющими познания в сфере информационных технологий", - отметил министр внутренних дел Белоруссии.