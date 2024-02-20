В ООН заявили, что мобилизация украинских беженцев не противоречит международному праву

Региональный директор для Европы Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Филипп Леклерк отметил, что у Украины на это есть легитимное право

ЖЕНЕВА, 20 февраля. /ТАСС/. Беженцы с Украины могут быть мобилизованы армию своей страны в соответствии ее законодательством, что не противоречит международному праву. Об этом заявил на брифинге в Женеве Филипп Леклерк, региональный директор для Европы Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Это важная тема для украиских беженцев и украинцев в целом", - сказал он, напомнив о ведущихся на Украине дискуссиях вокруг законопроекта об ужесточении правил мобилизации. Как подчеркнул Леклерк, у Украины "есть легитимное право <...> мобилизовывать солдат для защиты своей территории".

Отвечая на вопрос о том, разрешает ли международное право выдворение подлежащих мобилизации беженцев без их согласия, если они могут быть отправлены на фронт, региональный директор УВКБ сказал: "Мобилизация солдат в случае, когда государство подвергается атаке, является частью законодательства, соответствующего международному праву". По его словам, вменяемая украинским гражданам обязанность "участвовать в войне" в такой ситуации, "является законной". Сославшись на положения Женевских конвенций, Леклерк пояснил, что призыв в вооруженные силы в таких условиях "не противоречит международному праву", не должен считаться "преследованием" и не является мотивом "для предоставления статуса беженца".

Леклерк сообщил, что "в настоящее время почти 6,5 млн беженцев с Украины ищут убежища по всему миру и около 3,7 млн являются вынужденными переселенцами внутри страны".

После срыва летнего контрнаступления ВСУ на Украине заговорили о необходимости новой волны мобилизации. В декабре 2023 года президент страны Владимир Зеленский заявил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. 7 февраля парламент принял в первом чтении законопроект об ужесточении правил проведения мобилизации, который, в частности, предусматривает введение электронных повесток и ограничение прав уклонистов, вплоть до запрета на управление транспортными средствами и блокирование банковских счетов. Тем временем в обществе дискуссии на эту тему продолжаются, звучат идеи призыва в армию инвалидов, взятия на воинский учет всех женщин, уголовного преследование выехавших за границу мужчин призывного возраста и конфискации их имущества.