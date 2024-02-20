В Белоруссии зафиксировали три украинские провокации на границе с начала года

Председатель погранкомитета Константин Молостов отметил, что Украина активно ведет разведку белорусской территории с применением технических средств, фиксируются попытки проверки системы охраны границы

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Белорусские пограничники с начала года зафиксировали три провокации с украинской стороны. Об этом на совещании президента Белоруссии Александра Лукашенко с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности сообщил председатель Государственного пограничного комитета республики Константин Молостов.

"В сравнении с 2023 годом в текущем году отмечается сохранение провокационных рисков на границе со стороны украинских вооруженных формирований. В 2024 году нами зафиксированы три факта мелких провокаций", - цитирует Молостова агентство БелТА.

Он проинформировал, что украинская сторона продолжает оборудование границы минно-взрывными заграждениями, основная плотность которых фиксируется в районах пунктов пропуска. Мосты и железные дороги на основных путях сообщения уничтожены, в том числе путем подрыва. "Данные работы украинская сторона продолжает и в текущем году, в отдельных случаях делая это демонстративно", - отметил председатель Госпогранкомитета, приведя в качестве примера подготовку украинскими военнослужащими подрыва моста в районе пункта пропуска "Новая Рудня" на участке Мозырского погранотряда.

Председатель погранкомитета добавил, что украинская сторона активно ведет разведку белорусской территории с применением технических средств, фиксируются попытки проверки системы охраны границы.

Молостов проинформировал, что в рамках совершенствования пограничной инфраструктуры в 2023 году было оборудовано более 46 км рубежей охраны, в том числе около 26 км - на украинском участке. Установлено 11 автоматизированных постов технического наблюдения на участках Гродненской, Брестской, Гомельской погрангрупп, Полоцкого и Пинского погранотрядов.

"В 2024 году отмечается снижение миграционной активности на всех участках границы с сопредельными странами Евросоюза, и в первую очередь на границе с Польшей, где в 2023 году польская сторона предпринимала многочисленные попытки выдворения мигрантов на нашу территорию, в основном на участках пограничных застав Брестской пограничной группы Беловежского направления", - отметил председатель Госпогранкомитета Белоруссии.