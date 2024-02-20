ДГБ Литвы сообщил о задержании лиц, действовавших якобы по наводке спецслужб РФ

Число задержанных не уточняется

ВИЛЬНЮС, 20 февраля. /ТАСС/. Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы сообщил об операции правоохранительных органов трех стран Балтии, в результате которой были задержаны лица, действовавшие якобы по заданию российских спецслужб. Информацию об этом литовская госбезопасность разместила на своем сайте.

"В рамках сотрудничества органов безопасности и инстанций правоохраны Литвы, Латвии и Эстонии в Латвии и Эстонии задержаны лица, которые подозреваются в преступных действиях на территории этих стран по указаниям спецслужб России", - говорится в сообщении.

Сколько человек задержано, не уточняется. Согласно опубликованной информации, часть задержанных являются гражданами Эстонии, часть имеет двойное гражданство Эстонии и РФ. "Задержанным в Эстонии предъявлены подозрения в антигосударственной деятельности, задержанным в Латвии - в содействии российским спецслужбам в деятельности против Латвии". - говорится в сообщении. Задержания проводились с декабря 2023 года.