Оппозиция в Венгрии оштрафована за зарубежное финансирование на сумму €670 тыс.

Теперь эта сумма должна быть разделена поровну между шестью оппозиционными партиями, составлявшими коалицию, и передана в госбюджет

БУДАПЕШТ, 20 февраля. /ТАСС/. Коалиция оппозиционных партий Венгрии незаконно получила из-за рубежа более 260 млн форинтов (€670 тыс.) и должна выплатить эту сумму в бюджет страны в виде штрафа. Об этом сообщил начальник Государственного аудиторского управления Венгрии Ласло Виндиш.

Выступая на пресс-конференции в Будапеште, он рассказал, что, в соответствии с законом, его ведомство провело проверку расходования средств политическими партиями накануне парламентских выборов в 2022 году. "Было обнаружено, что оппозиционные партии приняли около 261 млн 260 тыс. форинтов в виде незаконного иностранного финансирования от общественного движения "Венгрия для всех", - заявил Виндиш.

Он отметил, что теперь эта сумма должна быть разделена поровну между шестью оппозиционными партиями, составлявшими коалицию, и передана в госбюджет. В порядке наказания в таком же объеме будет уменьшено государственное финансирование этих парламентских партий.

Финансирование из-за рубежа

Коалицию составляли Социалистическая партия, "Демократическая коалиция", "Диалог за Венгрию", "Зеленые", "Моментум" и правоконсервативная "Йоббик" (движение "За лучшую Венгрию"). На выборах в 2022 году они выдвинули в качестве единого кандидата на пост премьер-министра лидера общественного движения "Венгрия для всех" Петера Марки-Зая. Созданная им организация использовала иностранное финансирование и передавала деньги дружественным оппозиционным партиям, поскольку перед ними стояли общие политические цели.

Осенью 2022 года Марки-Зай сам рассказал в телеинтервью, что движение "Венгрия для всех" получило из американского фонда Action for Democracy крупные пожертвования, которые пошли на предвыборную кампанию. После этого признания расследованием обстоятельств финансирования оппозиционных партий по требованию депутатов парламента занялись контрольные органы и спецслужбы Венгрии. В январе 2023 года венгерская разведслужба - Национальный информационный центр (НИЦ) - представила доклад о том, что движение Марки-Зая получило от фондов в США и Швейцарии более 11 млн долларов.

Расследование продолжается

Документ НИЦ был передан Государственному аудиторскому управлению и Национальному налоговому и таможенному управлению Венгрии для дальнейшей оценки. Виндиш сообщил, что его ведомство пока изучило не все данные и продолжает проверку вместе с налоговой службой. По его словам, сегодняшний доклад касается лишь части средств, незаконно использованных оппозицией.

Одновременно проходили проверку правящие партии ФИДЕС и христианские демократы, а также другие политические объединения, участвовавшие в парламентских выборах, в том числе "Партия двухвостой собаки". В их финансовых операциях государственные аудиторы никаких нарушений не обнаружили.

В декабре 2023 года парламент Венгрии принял закон о защите национального суверенитета, в соответствии с которым в стране полностью запрещено зарубежное финансирование политических партий. Такие действия теперь считаются уголовным преступлением и наказываются тюремным заключением на срок до трех лет.

В 2022 году, несмотря на почти открытую политическую поддержку со стороны США и руководства Евросоюза, венгерская оппозиция потерпела поражение на парламентских выборах. Партия ФИДЕС вместе с христианскими демократами получила подавляющее большинство мест в парламенте. Это позволило ее лидеру Виктору Орбану остаться на посту премьер-министра Венгрии еще на один четырехлетний срок.