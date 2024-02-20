В США настроены настороженно относительно риска разрастания конфликта на Украине

Первый зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким считает, что президент РФ Владимир Путин "очень легкомысленно заявил, что у него нет никаких намерений войти в Польшу или Литву"

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация настроена настороженно относительно возможности разрастания конфликта на Украине. С таким заявлением выступила на онлайн-брифинге для журналистов первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

Ей был задан вопрос о том, считает ли Вашингтон возможным разрастание конфликта на Украине и начало боевых действий в Молдавии, а также встревожена ли американская сторона влиянием прихода к власти в европейских странах сторонников правых сил на поддержку Киева. "Я думаю, мы все видели или слышали о недавнем интервью американского журналиста, в котором [президент России Владимир] Путин очень легкомысленно заявил, что у него нет никаких намерений войти в Польшу или Литву. Я думаю, очень важно помнить, что он также заявлял, что не намерен заходить на Украину. Но вот какова ситуация сейчас", - ответила она.

"Вы спросили, обеспокоены ли мы. Я бы не сказала, что "обеспокоены" - подходящее слово. Но мы насторожены, - утверждала Юри Ким. - И в связи с этим нам следует в наших собственных интересах очень внимательно наблюдать за действиями Путина, не за словами, а также готовиться и действовать соответствующим образом".

Позиция России

Президент РФ в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к Польше, Латвии или другим странам. "Это абсолютно исключено", - сказал он на вопрос о том, есть ли у Москвы территориальные притязания на европейском континенте.

Путин также заверил, что РФ не будет применять свои войска против Польши, за исключением случая, "если со стороны Польши будет нападение на Россию". "Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии - нигде. Зачем нам это?" - поинтересовался российский лидер. По его словам, у РФ нет никаких подобных интересов, Москва слышит "одни угрозы".

В целом, продолжил Путин, "не надо быть никаким аналитиком" для понимания того, что "втягиваться в какую-то глобальную войну" противоречит здравому смыслу. "А глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество. Это очевидно", - добавил он.

Глава государства напомнил, что "есть, конечно, средства сдерживания", но РФ часто использовали для запугивания. "Нами все время всех пугали: завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует - нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей, для того чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией в украинском театре военных действий", - сказал президент, заметив, что "цель - как можно сильнее ослабить Россию".