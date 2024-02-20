В Госдепе высоко ценят роль Турции в организации переговоров по Украине

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким при этом отметила, что Анкара должна координировать свои действия с союзниками по НАТО, подчеркнув, что им необходимо "держаться вместе"

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Американская администрация высоко оценивает роль Турции в организации переговоров по украинскому конфликту.

"Мы очень высоко оцениваем роль, которую играет Турция, как вы знаете, Турция - ключевой член НАТО", - заявила на онлайн-брифинге для журналистов первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

Она также отметила личные усилия турецкого лидера Тайипа Эрдогана по урегулированию "крупнейших проблем, возникших в результате конфликта". "Мы ценим, например, его личную инициативу по запуску зерновой сделки в Черном море. К сожалению, президент [России Владимир] Путин не ответил взаимностью на добрую волю президента Эрдогана, и зерновая сделка провалилась", - сказала дипломат.

Представительница внешнеполитического ведомства США считает, что Анкара должна координировать свои действия с союзниками по НАТО, подчеркнув, что им необходимо "держаться вместе", поскольку связь внутри альянса, по ее словам "наиболее важная". "Мы надеемся, что он продолжит тесно координировать с нами свои действия по мере того, как партнеры по НАТО будут устранять эту историческую угрозу для всех союзников", - отметила она.

Вместе с тем, Госдепартамент скептически настроен в отношении предложений Москвы сесть за стол переговоров. Ким утверждала, что российский лидер "отрицает суверенитет [Украины] и само ее существование, даже если делает вид, что заинтересован в переговорах". "На наш взгляд, то, что он говорит, не совпадает с тем, что он делает, а его заявления о том, что он заинтересован в переговорах, нацелены на поиск слабых мест в поддержке Украины и, в особенности, в поддержке военного ответа Украины", - сказала она.