Отряды "Хезболлах" обстреляли ракетами армейскую казарму на севере Израиля

Кроме того, по механизированным патрулям в поселениях Маргалиот и Метула были нанесены удары противотанковыми управляемыми снарядами

БЕЙРУТ, 20 февраля. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" атаковало позиции израильских войск в трех поселениях, расположенных в Верхней Галилее. Об этом говорится в переданном телеканалом Al Mayadeen заявлении формирования.

В нем сообщается, что шиитские бойцы применили ракеты Bourkan класса "земля - земля" при обстреле армейской казармы в поселении Рамим на севере Израиля. Как утверждается, "в результате прямого попадания в рядах противника есть убитые и раненые".

Удары противотанковыми управляемыми снарядами были нанесены по механизированным патрулям в поселениях Маргалиот и Метула, а также по пограничным постам Рувейсат-эль-Алям, Эль-Мердж и Эс-Самака на высотах Кфар-Шуба. О последствиях этих вылазок подробностей не приводится.

По сведениям телеканала, израильские ВВС совершили за сутки семь налетов на ливанскую территорию. Сообщения о разрушенных домах и пострадавших среди мирных граждан поступили из населенных пунктов Блида, Хоула, Рмейш и Ярун. Израильская артиллерия вела обстрел горных районов Мейс-эль-Джебель и Теллет-Хамамис, а также долины реки Ваззани.

По данным новостного портала Naharnet, с начала военной эскалации 8 октября 2023 года жертвами израильских нападений в пограничных районах на юге Ливана стали 57 мирных жителей. Формирования "Хезболлах" в ходе пограничных операций потеряли 216 бойцов.