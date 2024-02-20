СМИ: не менее 600 тыс. детей в Рафахе живут в палаточных лагерях без еды и лекарств

Представитель ЮНИСЕФ также выразил опасение, что "дети Газы могут погибнуть, в случае если немедленно не прекратить огонь и не обеспечить поставки гуманитарной помощи в анклав"

КАИР, 20 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 600 тыс. детей находятся в настоящий момент в палаточных лагерях в палестинском городе Рафах на юге сектора Газа и не имеют свободного доступа к продуктам и медикаментам. С таким утверждением выступил телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"600 тыс. детей сейчас проживают в лагерях в Рафахе без еды и лекарств и в крайне опасных условиях", - приводит его слова телеканал. Представитель ЮНИСЕФ также выразил опасение, что "дети Газы могут погибнуть, в случае если немедленно не прекратить огонь и не обеспечить поставки гуманитарной помощи в анклав", поскольку они "являются наиболее слабым звеном в этой войне". Он подчеркнул, что в настоящий момент в Газе "не осталось безопасных районов", и призвал к незамедлительному перемирию.

Ранее во вторник пресс-служба правительства палестинского анклава опубликовала заявление, в котором предупредила, что более 700 тыс. человек угрожает смерть из-за усугубляющегося голода в блокированном Израилем секторе Газа и призвала Россию, Китай и Турцию содействовать снятию блокады с анклава. Пресс-служба властей Газы также выступила с призывом отправить 10 тыс. грузовиков с помощью в течение ближайших двух ней, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.