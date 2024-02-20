В ОДКБ заявили, что члены организации нацелены на развитие отношений с Арменией

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отметил, что Ереван остается союзником и продолжает работу в организации

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Страны - члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сохраняют нацеленность на развитие союзнических отношений с Арменией, Ереван остается союзником и продолжает работу в организации. Об этом говорится в статье генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова в журнале "Международная жизнь".

"Организация была готова направить миротворческую миссию для мониторинга ситуации на армяно-азербайджанской границе, однако в завершающей части этой работы Ереван попросил снять соответствующий документ с повестки в связи с намечающимся заключением мирного договора с Баку. Вместе с тем работа Армении в организации продолжается, многосторонние контакты Еревана в рамках ОДКБ осуществляются в рабочем режиме. Армения была и остается союзником. Государства ОДКБ, в свою очередь, сохраняют нацеленность на развитие союзнических отношений с Республикой Армения", - отметил Тасмагамбетов.

Он подчеркнул, что нынешняя международная обстановка определяет необходимость дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы, регламентирующей направления деятельности ОДКБ, работы по уточнению основополагающих документов и приведение в соответствие новым условиям, большей детализации механизмов и инструментария, алгоритмов принятия управленческих решений в организации.