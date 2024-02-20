Минск считает вмешательством оценки белорусского закона о религии, данные в СПЧ ООН

В постпредстве Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве отметили, что республика не обращалась к специальным процедурам СПЧ ООН по вопросу проведения анализа национального законодательства, регулирующего общественные отношения в религиозной сфере

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Белоруссия рассматривает как вмешательство во внутренние дела оценки национального закона о свободе совести, данные в Совете ООН по правам человека (СПЧ). Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в связи с публикацией рядом экспертов совета заявления, в котором выражена озабоченность по поводу внесенных в закон поправок.

"Республика Беларусь не обращалась к специальным процедурам СПЧ ООН по вопросу проведения анализа национального законодательства, регулирующего общественные отношения в религиозной сфере. Оценки спецпроцедурами белорусского законодательства в религиозной сфере спорны и необъективны, сформулированы в традиционном русле огульной критики ситуации в Беларуси и внутренней политики белорусских властей. Рассматриваем их как однозначное вмешательство во внутренние дела суверенного государства", - заявили в постпредстве.

Там отметили, что Белоруссия обладает успешным многолетним опытом обеспечения межконфессионального мира и согласия, в стране действуют 25 конфессий и религиозных направлений, зарегистрированы более 3,5 тыс. религиозных организаций. "В законе "О свободе совести и религиозных организациях", который вступит в силу в июле 2024 года, учтены современные подходы по взаимодействию государства с религиозными организациями и предложения их представителей", - указали в представительстве.

"Новеллы закона направлены на пресечение и предотвращение пропаганды войны, деструктивной деятельности, направленной на подрыв гражданского согласия в обществе, распространение вражды на расовой, религиозной или национальной почве. Соответствующие положения закона не противоречат международным обязательствам Республики Беларусь и оправданы на фоне наблюдающегося в европейском регионе роста экстремизма и подстрекательства к религиозной ненависти", - подчеркивается в сообщении.

В постпредстве призвали "специальные процедуры СПЧ ООН воздерживаться от ангажированных оценок ситуации в религиозной сфере Беларуси и действий, которые противоречат заложенным в институциональном пакете СПЧ ООН принципам обеспечения универсальности, объективности и неизбирательности при рассмотрении вопросов, связанных с правами человека".