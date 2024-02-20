В ЦАХАЛе заявили, что получили сообщение об упавшем БПЛА "Хезболлах" на севере Израиля

На месте происшествия действуют силы армии обороны Израиля и полиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что получила сообщение об обнаружении на севере Израиля упавшего беспилотного летательного аппарата, судя по всему, запущенного радикалами военного крыла шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, и изучает обстоятельства инцидента.

"Ранее сегодня было получено сообщение о летательном аппарате "Хезболлах", найденном в районе Западной Галилеи [на севере Израиля]. На месте происшествия действуют силы ЦАХАЛа и полиции Израиля", - сообщила пресс-служба.

"Инцидент изучается", - добавили военные.