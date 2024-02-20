Белый дом отказался говорить о возможности непризнания итогов выборов президента РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что у него ничего нет по этой теме

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался от комментариев относительно призывов к Вашингтону не признавать итоги президентских выборов в России.

На онлайн-брифинге для журналистов его спросили, готова ли администрация США пойти на такой шаг в свете призывов к этому Юлии Навальной - вдовы Алексея Навального. "Относительно этого у меня ничего для вас нет", - ответил Кирби.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль считает звучащие со стороны Запада заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет информации о причинах случившегося.