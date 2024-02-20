Алжир продолжит добиваться от СБ ООН требования о прекращении огня в Газе

Постпред страны при всемирной организации Амар Бенджама заявил, что государство не остановится, пока "этот Совет не выполнит все свои обязательства и не потребует немедленного прекращения огня"

ООН, 20 февраля. /ТАСС/. Алжир намерен добиваться того, чтобы Совет Безопасности ООН выступил с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил постоянный представитель Алжира при всемирной организации Амар Бенджама после того, как США заблокировали принятие СБ ООН алжирского проекта ближневосточной резолюции.

"Алжир вернется завтра от имени арабского мира, от имени мусульманских стран, от имени всех свободных людей мира <...>. Алжир вернется и вновь будет стучать в двери Совета Безопасности, чтобы призвать к прекращению кровопролития в Палестине. Мы не остановимся до тех пор, пока этот Совет не выполнит все свои обязательства и не потребует немедленного прекращения огня", - сказал он.

В представленном Алжиром документе содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Кроме того, в нем отвергается насильственное перемещение гражданского населения Палестины и подчеркивается приверженность двухгосударственному решению палестинского вопроса.

За проект резолюции проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась. Соединенные Штаты единственными выступили против, заблокировав принятие документа.