В Израиле заявили, что "Теория уравнений" Насруллы рухнула

Министр обороны Израиля Йоав Галант отметил, что ВВС страны свободно действуют, где необходимо, включая Бейрут и Дамаск

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 февраля. /ТАСС/. "Теория уравнений", которую пытался реализовать лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла, рухнула, ВВС Израиля свободно действуют, где необходимо, включая Бейрут и Дамаск. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант.

"Во время посещения базы ВВС Израиля на севере, я ясно дал понять, что теория уравнений, которую продвигал Насрулла, рухнула, и сегодня ЦАХАЛ и ВВС Израиля свободно действуют везде, в Бейруте, Дамаске и других местах", - написал Галант в соцсети X.

"Мы продолжим действовать там, где это необходимо, пока угрозы нашим гражданам не будут устранены", - добавил глава израильского Минобороны.

По информации газеты The Times of Israel, Галант посещал базу ВВС на севере Израиля, где размещена система обнаружения обстрелов Sky Dew, представляющая собой аэростат с продвинутыми сенсорами.