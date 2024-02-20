Красный Полумесяц: три человека ранены при обстреле больницы на юге сектора Газа

Больница "Аль-Амаль" подверглась новому обстрелу израильской артиллерии, сообщила организация

КАИР, 20 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере три человека получили ранения в результате обстрела здания больницы "Аль-Амаль", расположенной в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца на официальной странице в X.

"<...> больница "Аль-Амаль" подверглась новому обстрелу израильской оккупационной артиллерии, в результате чего был нанесен значительный ущерб больничным помещениям, а также были ранены три человека, сопровождавших пациентов", - говорится в сообщении организации. Красный Полумесяц подчеркивает, что это не первый обстрел больницы за сегодняшний день.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.