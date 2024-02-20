Источник: Запад требует от Киева перечень целей на территории РФ с обоснованием

Все это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против ВС России, считает собеседник агентства

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Запад требует от Украины перечень целей на территории России с обоснованием целесообразности нанесения по ним ударов. Об этом заявил ТАСС источник.

"Западные спонсоры киевского режима увязывают продолжение поставок Украине боевых ракет повышенной дальности с эффективностью их практического применения, - обратил внимание источник. - Страны НАТО, передающие такие вооружения, прекрасно осознают, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского применяет террористические методы, нанося этими ракетами удары по гражданским объектам на территории России, убивая невооруженных российских граждан".

"От Киева требуют предоставлять перечень целей на территории России и обосновывать целесообразность нанесения по ним ударов. Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию наподобие ИГИЛ (ИГ, до 2014 года - "Исламское государство Ирака и Леванта" - ИГИЛ, запрещена в РФ). Все это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против Вооруженных сил Российской Федерации", - отметил собеседник агентства.