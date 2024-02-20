Хейли заявила, что Байден перевернул США с ног на голову

Экс-постпред США при ООН отметила, что это произошло в результате действий нынешнего американского президента

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты оказались перевернуты с ног на голову в результате действий нынешнего американского президента Джо Байдена. Об этом заявила экс-постпред США при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии.

"Джо Байден перевернул нашу страну с ног на голову. Это ненормально, когда миллионы мигрантов незаконно пересекают нашу границу, а их даже не останавливают. Это ненормально, когда школы уделяют больше внимания гендерным местоимениям, чем чтению и математике. Стремительный рост цен и преступности - это ненормально. Войны в Европе и на Ближнем Востоке - это ненормально. И за это все несет ответственность Джо Байден", - сказала она, выступая перед своими сторонниками в городе Гринвилл (штат Южная Каролина). 24 февраля в этом штате пройдут праймериз республиканцев.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года демократ Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года. Он считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев, Хейли - его основной конкурент.