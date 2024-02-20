Из прежнего списка исключили лидера движения "Новый Сенегал" Роз Вардини

РАБАТ, 20 февраля. /ТАСС/. Конституционный совет Сенегала утвердил список из 19 кандидатов на пост президента страны, выборы которого должны пройти в 2024 году. Об этом сообщает информационное агентство Agence de presse sénégalaise.

В обнародованном ранее списке претендентов на высший пост значилось 20 имен. Из него исключили лидера движения "Новый Сенегал" Роз Вардини. Ее в начале февраля поместили под судебный контроль после обвинений в сокрытии второго гражданства - французского, а также мошенничестве и подделке документов.

Согласно законам африканской республики, баллотироваться на высший пост могут лица, имеющие только сенегальское гражданство.

Тем временем, Вардини сама также объявила о снятии своей кандидатуры с выборов после консультаций с соратниками по движению. По ее словам, решение принято "после тщательного размышления о текущей политической ситуации в стране и ради сохранения социального мира".

В КС подтвердили, что Вардини проинформировали о снятии ее кандидатуры с выборов. Ранее КС не допустил к гонке за высший пост лидера Сенегальской демократической партии Карима Вада из-за наличия у него также второго французского гражданства. Не включили в список претендентов также лидера оппозиции Усмана Сонко. Он отбывает шестимесячный тюремный срок за распространение информации, порочащей имя одного из членов правительства страны.

Перенос выборов отменен

3 февраля в телеобращении к нации президент Сенегала Маки Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". По его словам, парламент создал комиссию для расследования причин, по которым отвергли заявки некоторых политиков на участие в выборах.

Парламент Сенегала одобрил перенос президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря и продлил полномочия действующего президента, истекающие 2 апреля.

Однако на заседании 15 февраля Конституционный совет признал незаконными эти решения и отменил их. Он призвал власти как можно скорее провести в стране президентские выборы.