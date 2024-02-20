В Газе назвали смертным приговором приостановку ВПП ООН поставок помощи на север анклава

В секторе Газа призвали организацию "незамедлительно отменить" это решение

БЕЙРУТ, 20 февраля. /ТАСС/. Решение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН приостановить поставки продовольственной помощи в северную часть сектора Газа означает смертный приговор для 750 тыс. палестинцев анклава. Об этом говорится в заявлении пресс-службы властей сектора, размещенном в ее Telegram-канале.

"Мы были поражены, получив решение ВПП ООН о приостановке поставок продовольственной помощи на север Газы, которое означает смертный приговор и гибель для трех четвертей миллиона человек и приведет к ухудшению гуманитарной ситуации удвоенными темпами. Мы заявляем о нашем абсолютном неприятии этого решения, которое повлечет за собой катастрофу", - отмечается в тексте.

Власти Газы призвали организацию "незамедлительно отменить" это решение.

Ранее ВПП ООН объявила, что поставки продовольственной помощи в северную часть Газы будут приостановлены до тех пор, пока не будут созданы условия, позволяющие ее безопасно распределять.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Как указывалось в распространенном 13 февраля заявлении Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), вследствие эскалации конфликта в секторе Газа "наблюдаются беспрецедентные уровни острой нехватки продовольствия, голода и условий, близких к голоду". Так, "по категориям классификации острой нехватки продовольственной безопасности (IPC) все 2,2 млн человек, проживающие в секторе, относятся к группам 3, 4 и 5 - от чрезвычайной ситуации и кризиса до катастрофы соответственно".