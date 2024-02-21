В ХАМАС заявили об ответственности США за продолжение убийств в секторе Газа

Радикальное движение так прокомментировало позицию Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН, наложивших вето на представленный Алжиром проект ближневосточной резолюции

ДУБАЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС осудило позицию Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН, наложивших вето на представленный Алжиром проект ближневосточной резолюции с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Как подчеркивается в заявлении движения, "президент Джо Байден и его администрация несут прямую ответственность за воспрепятствование решению о прекращении агрессии против сектора".

"Это зеленый свет для оккупации (Израиля - прим. ТАСС) на совершение новых массовых убийств и уничтожение нашего беззащитного народа бомбардировками и голодом, а также прямое участие в войне на истребление, которую она ведет против детей и беззащитного гражданского населения в секторе Газа", - считают палестинские радикалы.

В представленном Алжиром документе содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Кроме того, в нем отвергается насильственное перемещение гражданского населения Палестины и подчеркивается приверженность двухгосударственному решению палестинского вопроса.

За проект резолюции проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай. Великобритания воздержалась. Соединенные Штаты единственными выступили против, заблокировав принятие документа.