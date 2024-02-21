Явка в первый день досрочного голосования на выборах в Белоруссии составила 5,94%

В ЦИК республики сообщили, что активнее всего избиратели были в Могилевской и Минской областях

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Явка избирателей в первый день досрочного голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии составила 5,94%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

"В первый день досрочного голосования на выборах депутатов явка граждан составила 5,94%", - говорится в сообщении.

В ЦИК проинформировали, что самой высокой была явка в Могилевской (6,67%) и Минской (6,33%) областях. Наименее активно голосовали в Гродненской (4,02%) и Гомельской (5,72%) областях.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля, сроком на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человека. Досрочное голосование проходит с 20 по 24 февраля включительно.