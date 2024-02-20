Кирби заявил, что США неизвестно о плане Израиля провести эвакуацию гражданских в Рафахе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при этом не исключил существования такого плана

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Американская администрация не знакома с планом Израиля по эвакуации гражданского населения и обеспечению безопасности мирных палестинцев в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном онлайн-брифинге для журналистов.

"Мне неизвестно о том, что какой-либо план был завершен или представлен премьер-министру [Израиля Биньямину] Нетаньяху. Я точно не знаю, как могло бы выглядеть представление этого плана нам, - сказал он. - Но мы не поддерживаем операции в Рафахе на фоне текущих обстоятельств без обеспечения безопасности людей, находящихся там".

Вместе с тем Кирби не исключил существования такого плана. "Это не значит, что они не выполнили эту домашнюю работу. И, опять же, при нынешнем положении дел наша главная причина для беспокойства заключается в том, что без должных мер по обеспечению безопасности беженцев операция в Рафахе будет катастрофой", - отметил чиновник.

9 февраля канцелярия Нетаньяху сообщила, что премьер-министр Израиля поручил военным готовить план эвакуации мирного населения и ликвидации остающихся четырех батальонов радикального движения ХАМАС в Рафахе. Представители американской администрации, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, неоднократно заявляли, что США не поддержат операцию в Рафахе без четкого и реализуемого плана по защите укрывающихся на юге анклава гражданских.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве. Столкновения происходят также и на Западном берегу реки Иордан.