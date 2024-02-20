Нетаньяху: Израиль намерен достичь всех целей операции в Газе, несмотря на давление

В отношении консультаций по сделке об освобождении заложников и паузе в боевых действиях в секторе Газа, израильский премьер-министр вновь заметил, что страна "не готова платить любую цену" за такую сделку

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 февраля. /ТАСС/. Израиль полон решимости достичь всех целей военной операции в секторе Газа, включая уничтожение радикального движения ХАМАС, несмотря на внешнее и внутреннее давление. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время посещения базы Армии обороны Израиля в южной части страны.

"На Израиль оказывается сильное давление внутри страны и из-за рубежа, чтобы он прекратил войну до того, как будут достигнуты все ее цели. Мы полны решимости продолжать войну до тех пор, пока не достигнем всех ее целей, а это означает ликвидацию ХАМАС, освобождение всех похищенных и обеспечение того, что сектор Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля. Никакое давление не сможет этого изменить", - распространила канцелярия премьера его высказывания, сделанные им во время посещения армейской базы.

В отношении консультаций по сделке об освобождении заложников и паузе в боевых действиях в секторе Газа, Нетаньяху вновь заметил, что Израиль "не готов платить любую цену" за такую сделку, "уж, тем более, не ту безумную цену, которую требует ХАМАС", но, "действительно хочет добиться еще одного [соглашения для] освобождения [заложников], и готов пройти долгий путь". "Это (согласие на требования ХАМАС - прим. ТАСС) означало бы поражение Государства Израиль", - пояснил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 22 ноября движение ХАМАС заявило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. 27 ноября стороны продлили его еще на два дня на прежних условиях. 30 ноября армия Израиля сообщила о продлении перемирия в анклаве еще на один день, но утром 1 декабря армейская пресс-служба заявила, что оно было нарушено боевиками ХАМАС, которые открыли огонь по израильской территории. В ответ тогда же были возобновлены военные действия в анклаве. Всего за неделю гуманитарной паузы, по данным властей еврейского государства, удалось освободить 110 человек, похищенных ХАМАС 7 октября.