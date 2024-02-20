Байден подтвердил, что США введут против России крупный пакет санкций 23 февраля

Белый дом ранее отмечал, что он будет увязан не только со смертью Алексея Навального, но и с годовщиной СВО на Украине

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов введет против России крупный пакет санкций в пятницу, 23 февраля. Информацию об этом подтвердил президент США Джо Байден в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

"Я пришел сказать вам, что мы объявим о санкциях против России, в пятницу мы объявим о крупном пакете [рестрикций]", - отметил глава государства.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил журналистам, что очередной пакет антироссийских рестрикций, о котором администрация Соединенных Штатов объявит в пятницу, 23 февраля, будет увязан не только со смертью Алексея Навального, но и с годовщиной СВО на Украине. По его словам, пакет санкций, содержащий меры, связанные с украинским конфликтом, "был дополнен отдельными санкциями в связи с Навальным и его смертью".