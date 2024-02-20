Глава Приднестровья поставил военным задачу изучать опыт современных боевых действий

Вадим Красносельский отметил, что за последние несколько лет сделано очень многое, чтобы личный состав вооруженных сил находился в надлежащих условиях, хорошо укомплектован

КИШИНЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Приднестровья Вадим Красносельский поставил задачу военным учиться на опыте современных боевых действий, осваивать технические средства. Об этом он заявил по итогам расширенного заседания коллегии министерства обороны непризнанной республики.

"Только что прошла коллегия министерства обороны. Поставлены задачи. Нам есть куда расти. К сожалению, тот опыт боевых действий, которые мы наблюдаем, именно те боевые действия, которые идут, они подсказывают нам: и время меняется, и войны меняются. Поэтому мы должны идти в ногу со временем, осваивать технические средства для защиты Приднестровья", - приводит слова Красносельского его пресс-служба. По его словам, за последние несколько лет в Приднестровье сделано очень многое, чтобы личный состав вооруженных сил находился в надлежащих условиях, хорошо укомплектован.

"Важно понимать одно - мы служим народу и должны защищать именно право жить на приднестровской земле всех тех, кто проживает в нашей республике. Мы не агрессоры. Мы никогда никому не угрожали и не собираемся угрожать. Но мы себя обязаны просто защитить, свои семьи, свой народ", - отметил Красносельский.

В апреле 2022 года в Приднестровье произошла серия терактов. Они начались с обстрела из гранатометов здания министерства госбезопасности, были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранятся около 20 тыс. тонн боеприпасов. В ходе терактов никто не пострадал.

В марте прошлого года Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта, который готовился в отношении руководства республики и руководителей миссии ОБСЕ в Молдавии. Организаторы планировали в центре Тирасполя привести в действие заложенное в автомобиле взрывное устройство. Сообщалось о задержании двух подозреваемых. Красносельский заявил тогда, что эта диверсия была санкционирована и подготовлена Службой безопасности Украины.