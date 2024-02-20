Bloomberg: G20 может отказаться от некоторых вопросов в заявлениях из-за разногласий

По данным агентства, удаление всех чувствительных политических тем из заявлений Группы двадцати может снизить значимость формата, но даст странам возможность достичь консенсуса по другим вопросам

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20) расходятся во мнениях относительно ближневосточного и украинского конфликтов, в связи с чем "двадцатка" может быть вынуждена исключить упоминание геополитических тем в совместных заявлениях, сообщает агентство Bloomberg.

Как указал один из источников агентства, удаление всех чувствительных политических тем из заявлений Группы двадцати может снизить значимость формата, но даст странам возможность достичь консенсуса по другим вопросам.

В преддверии встречи глав МИД стран G20 несколько государств, включая Бразилию и ЮАР, заявили, что хотят, чтобы в любом совместном заявлении Группы двадцати была отражена их позиция, согласна которой Израиль "совершает геноцид" в Газе. Отмечается, что предложенная формулировка была отвергнута несколькими странами, в том числе Германией и США.

Согласно источникам Bloomberg, Бразилия изучила стратегии, которые позволили бы не допустить, чтобы ближневосточный и украинский конфликты затмевали остальную повестку. В частности, предлагается выпустить одно заявление в конце председательства Бразилии в ноябре, а не после каждой министерской встречи.

Некоторые страны глобального Юга заявили, что Группа двадцати должна отказаться от любых упоминаний конфликтов, поскольку достижение консенсуса по этим вопросам кажется невозможным. Это может привести к тому, что будущие заявления G20 станут менее политические ориентированными, а группа сфокусируется на первоначальных целях - развитии экономического сотрудничества и укреплении финансовой устойчивости, сообщают источники Bloomberg.

Заседание глав внешнеполитических ведомств G20 пройдет в Рио-де-Жанейро с 21 по 22 февраля, в нем примет участие глава МИД России Сергей Лавров. Итоговый саммит G20 в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.