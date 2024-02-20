Палестина назвала вето США на резолюцию в СБ ООН по Газе безрассудным и опасным шагом

Речь идет о защите Израиля даже после того, как он совершает самые шокирующие преступления, заявил палестинский постоянный наблюдатель страны при организации Рияд Мансур

РАБАТ, 20 февраля. /ТАСС/. Вето США в Совете Безопасности ООН на представленный Алжиром проект ближневосточной резолюции с требованием прекратить огонь в секторе Газа является безрассудным и опасным шагом. Об этом заявил в Нью-Йорке постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

"Вето на этот проект резолюции не только прискорбно, но в то же время абсолютно безрассудно и опасно. Речь идет о защите Израиля даже после того, как он совершает самые шокирующие преступления, обрекая миллионы невинных палестинцев на бесчисленные ужасы", - приводит слова дипломата информационное агентство WAFA.

По словам Мансура, алжирский проект резолюции был внесен на голосование в СБ ООН "именно потому, что Израиль продолжает свое наступление, несмотря на почти единодушные призывы международного сообщества к прекращению огня".

Он напомнил о недавнем решении Международного суда ООН, предписавшего Израилю "прекратить все акты геноцида и подстрекательства к геноциду, обеспечить гуманитарный доступ к палестинскому народу, который на всей территории Газы ежедневно сталкивается со смертью, голодом и принудительным перемещением".

Как отметил Мансур, призывы Палестины к СБ ООН "принять меры для прекращения огня ради защиты палестинского народа остались безрезультатными".

Алжирский проект резолюции

В представленном Алжиром документе содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Кроме того, в нем отвергается насильственное перемещение гражданского населения Палестины и подчеркивается приверженность двухгосударственному решению палестинского вопроса.

За проект резолюции проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась. США единственными выступили против, заблокировав принятие документа.