В ГУР МО Украины сообщили, что перебежчик Кузьминов уехал в Испанию с разрешения Киева

Официальный представитель ведомства отметил, что летчику разрешили уехать в Испанию после того, как он сдался украинским властям

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, уехал в Испанию с разрешения украинских властей. Об этом сообщил официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии газете Financial Times.

Как сообщил изданию Юсов, Кузьминову разрешили уехать в Испанию после того, как он сдался украинским властям. При этом он отказался комментировать, как и когда летчик покинул Украину.

19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В пресс-службе провинциальной гражданской гвардии сообщили ТАСС, что правоохранительные органы расследуют предположительное убийство 33-летнего гражданина Украины в автономном сообществе Валенсия. Отмечается, что тело было обнаружено в гараже в провинции Аликанте "с огнестрельными ранениями". Стражи порядка не стали предоставлять больше деталей, сославшись на расследование дела.