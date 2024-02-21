Глава правительства ДР Конго подал в отставку

Уход премьера и правительства произошел в начале второго срока Феликса Чисекеди на посту президента

ПРЕТОРИЯ 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Демократической Республики Конго Сама Луконде Кенге подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Свое прошение об отставке Луконде представил президенту страны Феликсу Чисекеди, - цитирует ее новостной портал Actualite. - Отставка премьер-министра означает также отставку всего правительства".

Уход премьера и правительства произошел в начале второго срока Чисекеди на посту президента. Это дает главе государства возможность назначить новое правительство.

Луконде, который находился на посту премьера три года, уже объявил, что будет работать в парламенте. Он завоевал депутатский мандат в ходе состоявшихся в декабре выборов.