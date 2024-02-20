В Госдепе заявили, что США потребовалось время на разработку новых санкций против РФ

Руководитель пресс-службы департамента Мэттью Миллер отметил, что США "стремятся вводить новые санкции как можно скорее при наличии оснований, если видят обход санкций"

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Вашингтонской администрации понадобилось время на разработку новых рестрикций против России, о которых она планирует объявить 23 февраля. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

На вопрос о том, почему Вашингтон ждет до пятницы с публикацией информации о новых рестрикциях, представитель американского внешнеполитического ведомства ответил: "Требуется время на составление таких санкционных пакетов". "Если вы следили, то видели, что мы ввели значительное число пакетов санкций за это время, не было такого, чтобы мы что-то откладывали", - добавил он, говоря о действиях Вашингтона после начала Россией специальной военной операции на Украине.

Миллер заверил, что США "стремятся вводить новые санкции как можно скорее при наличии оснований, если видят обход санкций". Он не ответил однозначно на вопрос, планируется ли вводить рестрикции на основе указа, который подписал в декабре 2023 года президент США Джо Байден. Он предусматривает возможность введения рестрикций против финансовых институтов, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил журналистам, что очередной пакет антироссийских рестрикций, о котором администрация Соединенных Штатов объявит в пятницу, 23 февраля, будет увязан со второй годовщиной СВО на Украине и со смертью Алексея Навального. По его словам, пакет санкций, содержащий меры, связанные с украинским конфликтом, "был дополнен отдельными санкциями в связи с Навальным и его смертью".