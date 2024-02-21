Госдеп: США добиваются доступа к задержанным в России обладателям гражданства РФ и США

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон продолжит взаимодействовать с Москвой по поводу доступа к арестованной в России редактору радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) Алсу Курмашевой

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают добиваться консульского доступа к задержанным в России гражданам РФ и США. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Что касается последнего задержания, мы в курсе этого дела. Мы обращаемся за консульским доступом, который пока не был предоставлен", - прокомментировал он арест в Екатеринбурге Ксении Карелиной, имеющей российско-американское гражданство жительницы Лос-Анджелеса. "Россия не признает двойного гражданства и считает их [задержанных граждан РФ и США] прежде всего российскими гражданами. Поэтому нам часто бывает трудно добиться консульского доступа, но мы будем стремиться к нему, когда речь идет о гражданине США", - подчеркнул Миллер.

Руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США добавил, что Вашингтон продолжит взаимодействовать с Москвой и по поводу доступа к арестованной в России редактору радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) Алсу Курмашевой. "Мы продолжим взаимодействие с российскими властями по этому вопросу, но я не хочу говорить о конкретных судебных вопросах", - сказал он.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили ТАСС, что 33-летняя жительница Лос-Анджелеса, имеющая гражданства РФ и США, арестована в Екатеринбурге по делу о госизмене в виде сбора средств для Вооруженных сил Украины. Свердловский областной суд рассмотрит 29 февраля апелляцию Карелиной, которую американские СМИ называют балериной. Женщине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 6 апреля.

Задержанная в октябре Алсу Курмашева сейчас находится в СИЗО по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ). 1 декабря Советский районный суд Казани продлил ее пребывание в СИЗО до 5 февраля.

Кроме того, приговором мирового суда Курмашева признана виновной в неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у нее американского гражданства. Как стало известно из судебных материалов, Курмашева получила паспорт США в 2015 году, а уведомление в отдел УФМС подала только 3 июня 2023 года, незадолго до возбуждения уголовного дела. По решению суда ей назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.