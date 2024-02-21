Госдеп заявил, что США не согласны с заявлениями президента Бразилии о геноциде в Газе

Вашингтон хочет, чтобы конфликт на Ближнем Востоке поскорее закончился, а объем гуманитарной помощи, поставляемой гражданским в анклаве, увеличился, отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Американская администрация не согласна с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сравнившим действия Израиля в секторе Газа с преступлениями нацистской Германии. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

"Очевидно, мы не согласны с этими комментариями. Мы четко заявили, что не считаем, что в Газе имеет место геноцид", - сказал он.

Миллер добавил, что США хотят, чтобы конфликт на Ближнем Востоке поскорее закончился, а объем гуманитарной помощи, поставляемой гражданским в анклаве, увеличился.

Лула да Силва 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Гитлера в отношении евреев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал слова президента Бразилии "серьезными и постыдными" и сообщил, что вместе с Кацем принял решение немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для "строгого представления". 19 февраля Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией.

Официальный представитель израильского МИД Лиор Хаятв в тот же день пояснил в ответ на запрос ТАСС, что объявление Лулы да Силвы персоной нон грата в Израиле является беспрецедентным шагом, ранее такие меры в отношении глав государств не применялись.